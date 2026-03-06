UEFA DONELA ODLUKU: Real ozbiljno kažnjen!

Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) kaznila je uslovno Real delimičnim zatvaranjem stadiona zbog nacističkog pozdrava koji je jedan navijač pokazao tokom meča protiv Benfike.

Kontrolno, etičko i disciplinsko telo UEFA naredilo je delimično zatvaranje stadiona “Santijago Bernabeu” na jednu utakmicu zbog “rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača”, navodi se u saopštenju.

Zatvaranje će biti sprovedeno samo ako se prekršaj ponovi u roku od godinu dana. UEFA je, takođe, izrekla Madrođanima finansijsku kaznu od 15.000 evra.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

