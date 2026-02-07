Učenice Medicinske škole pete na Republičkom takmičenju u rukometu u Šapcu

Republičko takmičenje u rukometu za omladinke održano je 5. i 6. februara u Šapcu, gde su učenice Medicinske škole iz Zaječara ostvarile zapažen rezultat.

Mlade rukometašice zauzele su peto mesto, nakon što su savladale ekipu iz Apatina. U grupnoj fazi takmičenja pružile su snažan otpor timovima iz Aranđelovca i Smedereva, ali su u oba meča poražene minimalnom gol razlikom.

Uprkos teškim duelima, učenice Medicinske škole pokazale su borbenost, kvalitet i timski duh, čime su dostojno predstavile svoju školu na državnom nivou.

Zajecaronline/Medicinska škola Zaječar/ N.B.

