UBEDLJIVA POBEDA SNS U MIONICI! Ovako stoje stvari!

Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju održani su juče, 30. novembra 2025. godine.

52,6 odsto glasova – Najbolje za Mionicu Aleksandar Vučić,

38,5 odsto – blokaderska lista,

3,6 odsto – SDP (Ljajić)

1,4 odsto – SSP Dragana Đilasa

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi trebalo izgraditi obilaznicu oko Mionice i najavio pomoć za lokalne puteve i rešavanje problema sa vodovodom.

„Moramo još dosta da uradimo u Mionici, iako smo već dosta i uradili. Moramo da uradimo obilaznicu u Mionici„, rekao je Vučić tokom posete porodici Janković u selu Tolić kod Mionice.

