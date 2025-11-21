U ZNANJU JE MOĆ! Saša Mirković razbija ZABLUDE: „Pevači nisu vlasnici pesama, razlika je u izvođenju i harizmi koja osvaja publiku“ (VIDEO)

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, ponovo se oglasio povodom aktuelnih rasprava o autorskim i izvođačkim pravima u domaćoj muzičkoj industriji.

Nakon jučerašnjeg obraćanja koje je izazvalo veliku pažnju javnosti i brojne reakcije pevača i publike, Mirković je dodatno pojasnio zbog čega izvođači, uprkos čestom uverenju, nisu vlasnici pesama koje izvode, već isključivo prvog snimka i načina na koji je pesma predstavljena publici:

– Vidim da ima dosta pitanja u ovom delu što sam juče objašnjavao o autorskim pravima i kako pevači nemaju pravo ustvari na pesmu, nego na izvođenje. Tj. prvi snimak koji naprave, to je što se tiče izdanja. Znači oni imaju pravo na taj prvi snimak, da pevaju naravno na svojim nastupima. Ali tu pesmu isto mogu da izvode i drugi izvođači. Pravo autora je da proda i drugom nekom izvođaču istu tu pesmu sa drugim aranžmanom. Naravno i za sve to daju saglasnost kompozitor i tekstopisac. Naravno da vam kažem, svaka pesma je sastavljena od kompozicije, teksta i aranžmana.

– Uz to naravno ide i izvođenje, tj. izvođač može koji otpeva ovu pesmu da izvede na ovaj ili onaj način. U tome i jeste razlika zašto kako publika prihvata pesmu jednog izvođača. Sve je u stilu izvođenja samog izvođača i koliku harizmu ima. Tako da kad se vratimo na ta izvođačka prava ona su regulisana u pravima izvođača u Srbiji. A tako su i u ostalim zemljama na svetu, i to je jedinstven zakon na svetu. Prava izvođača ubira ta organizacija, to se zove PPI u Srbiji i ona ubira to od radio stanica i televizijskih od emitovanja pesme. I to se na kraju deli naravno izvođačima po njihovoj zasluzi. Tako da i ta prava su regulisana i izvođači nemaju pravo da se bune za to. Jer su ravnopravno zastupljeni kao i producenti tj. izdavači, kroz naša izdavačka prava -dodao je Mirković, pa nastavio:

– Ako ja izdam kao Hype izda određenu pesmu na određeni način ja nemam prava da kažem autoru koji će da izda tu istu pesmu uz njegovu saglasnost u drugom aranžmanu na drugi način. To mešanje pevača koji ne znaju da oni u stvari nisu vlasnici pesama nego samo izvođači dovodi do zbunjenosti. Jer nije pesma Ace Lukasa, Lepe Brene ili Milice Pavlović nije pesma koju je izvodila za duet sa Acom Lukasom njena pesma. Ona je kupila samo pravo na prvo izvođenje. Ona može da snimi duet sa kim god hoće ali taj duet neće biti tako slušan kao kada je Aca Lukas to izveo. Eto to su neke razlike koje moraju ljudi da znaju. A za mnoge druge stvari stojim na raspolaganju da me pitate -završio je Saša.

