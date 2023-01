U Timočkoj krajini i danas oblačno, temperatura do 5 stepeni

Ujutro ponegde magla i niska oblačnost. Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano i toplije, osim u Timočkoj Krajini, gde će se zadržati oblačno i tmurno tokom većeg dela dana. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u postepenom pojačanju. Najniža temperatura od -2 do 3 °S, najviša dnevna od 9 do 13 °S, na istoku Srbije hladnije, do 5 °S.

Biometeorološka prognoza za: 15.01.2023. – Nedelja

Biometeorološka situacija će biti malo povolјnija, ali se pojačana opreznost savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa osetlјivim nervnim sistemom. Mogući su reumatski bolovi i razdražlјivost. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost.