U sredu 21. februara 21. sednica gradske Skupštine

21. sednica gradskog parlamenta zakazana je za sredu 21. februar sa početkom u 10 časova.

Između ostalog, biće raspravljana prva izmena i dopuna budžeta za 2024. godinu, usvajanje izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa gradskih javnih preduzeća za prethodnu godinu i još mnogo toga.

Za sednicu je planiran sledeći dnevni red:

1. Pretres Predloga Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2024. godinu;

2. Pretres Predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2023. godinu;

3. Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Turističkom organizacijom grada Zaječara – u likvidaciji;

4. Pretres Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2024. godinu;

5. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac;

6. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju hibridne elektrane „VIDA POWER“ sa izgradnjom sistema za skladištenje električne energije na teritoriji Grada Zaječara, katastarske opštine Glogovica, Dubočane, Mala Jasikova i Koprivnica;

7. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi II izmene i dopune Planova detaljnih redulacija za izgradnju uređaja za korišćenje snage vetra u cilju proizvodnje energije (Farme vetrenjača) – vetroparkova „Nova Vrška Čuka“ i „Vrška Čuka II“ u Zaječaru;

8. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na nacrte i zaključenje akata za potrebe izgradnje solarne elektrane „GRADSKOVO“ na teritoriji grada Zaječara;

9. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2024. godinu;

10. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2024. godinu;

11. Pretres Predloga Odluke o dodeljivanju isključivih prava JKP “ Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar, JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, za obavljanje određenih delatnosti u 2024. godini;

12. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;

13. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju kvartalnog izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;

14. Pretres Predloga:

a) Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar;

b) Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2024. godinu;

v) Rešenja o davanju saglasnosti JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar na cene grobljanskih usluga;

15. Pretres Predloga:

a) Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar;

b) Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Timok-održavanje“ Zaječar na cenovnik usluga;

16. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar;

17. Pretres Predloga :

a) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada za 2024. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;

b) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski Plan za 2024. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;

18. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;

19. Pretres Predloga:

a) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar za 2024. godinu;

b) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar;

20. Pretres Predloga:

a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2023. godinu;

b) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2024. godinu;

v) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“;

21. Pretres Predloga:

a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2023. godine;

b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2023. godinu;

v) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2024. godinu Turističke organizacije grada Zaječara;

g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2024. godinu;

22. Pretres Predloga:

a) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada za 2024. godinu Ustanove za dnevni boravcak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;

b) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Ustanove za dnevni boravcak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;

23. Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada savetnika za zaštitu prava pacijenata;

24. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara;

25. Odbornička pitanja.