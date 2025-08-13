U Srbiji aktivno 13 požara na otvorenom!

Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 13 požara na otvorenom, izjavio je pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković.

Tokom prethodna 24 sata zabeležen je 181 požar, najviše na području Borskog okruga, a svi su lokalizovani zahvaljujući brzoj intervenciji.

U gašenju je učestvovalo 50 vatrogasaca sa 26 vozila.

Najveći izazov bio je u naselju Kostol kod Kladova, gde je vatra zahvatila više od 100 hektara trave i niskog rastinja.

Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasci ostaju na terenu radi dežurstva i praćenja mogućih novih žarišta.

Zajecaronline.com/rtvbor.rs/N.B.

