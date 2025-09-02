U Smederevu otkrivena 3 tona opasnog mesa: Vlasnik improvizovane mesare uhapšen!
Policija Odeljenja kriminalističke policije u Smederevu, u saradnji sa veterinarskom i sanitarnom inspekcijom uhapsila je D. S. (58) iz Smedereva nakon kontrole neregistrovane, improvizovane mesare i dva ugostiteljska objekta u vlasništvu osumnjičenog i njegove supruge kada je u selu Udovice pronašla oko 3.000 kilograma škodljivog mesa bez porekla i deklaracije.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Smederevu, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.
Sumnja se da je u neregistrovanom i neuslovnom objektu meso prerađivano i pripremano, a zatim stavljano u promet u dva ugostiteljska objekta u Smederevu, na Udovičkom putu i u Ulici Crvene armije.
Veterinarska inspekcija je meso proglasila nebezbednim za ljudsku upotrebu i naložila da se uništi, navedeno je u saopštenju.
Po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
