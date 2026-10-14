MUP uputio apel svim učesnicima u saobraćaju: Smanjena vidljivost i klizav kolovoz zahtevaju dodatnu pažnju

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom ranih jutarnjih časova, kada pojava magle i niske temperature mogu značajno da otežaju uslove za vožnju.

Smanjena vidljivost i klizav kolovoz zahtevaju dodatnu pažnju, prilagođenu brzinu i veće odstojanje između vozila, navodi se u saopštenju MUP-a.

MUP uputio apel svim učesnicima u saobraćaju: Smanjena vidljivost i klizav kolovoz zahtevaju dodatnu pažnju

Iz MUP-a podsećaju vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i vidljivosti, da drže bezbedno odstojanje od vozila ispred sebe i da izbegavaju nagla kočenja.

Vozačima se savetuje da obrate posebnu pažnju na mostovima, nadvožnjacima i deonicama izloženim vlazi i niskim temperaturama, gde kolovoz može biti posebno klizav. Takođe, da obrate pažnju na pešake, naročito u zonama pešačkih prelaza, u blizini škola i na mestima gde je vidljivost smanjena, jer ih je u uslovima magle teže uočiti, a zbog klizavog kolovoza zaustavni put vozila može biti duži.

Takođe se apeluje i na pešake da budu oprezni prilikom prelaska kolovoza, da koriste obeležene pešačke prelaze i da, kad god je moguće, nose svetliju odeću ili reflektujuće elemente kako bi bili uočljiviji vozačima.

Zajecaronline/MUP/N.S.