MUP uputio apel svim učesnicima u saobraćaju: Smanjena vidljivost i klizav kolovoz zahtevaju dodatnu pažnju
Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom ranih jutarnjih časova, kada pojava magle i niske temperature mogu značajno da otežaju uslove za vožnju.
Smanjena vidljivost i klizav kolovoz zahtevaju dodatnu pažnju, prilagođenu brzinu i veće odstojanje između vozila, navodi se u saopštenju MUP-a.
MUP uputio apel svim učesnicima u saobraćaju: Smanjena vidljivost i klizav kolovoz zahtevaju dodatnu pažnju
Iz MUP-a podsećaju vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i vidljivosti, da drže bezbedno odstojanje od vozila ispred sebe i da izbegavaju nagla kočenja.
Vozačima se savetuje da obrate posebnu pažnju na mostovima, nadvožnjacima i deonicama izloženim vlazi i niskim temperaturama, gde kolovoz može biti posebno klizav. Takođe, da obrate pažnju na pešake, naročito u zonama pešačkih prelaza, u blizini škola i na mestima gde je vidljivost smanjena, jer ih je u uslovima magle teže uočiti, a zbog klizavog kolovoza zaustavni put vozila može biti duži.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
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