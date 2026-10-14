Građanima Crne Gore biće potrebna viza za ulazak u Rusiju

Građanima Crne Gore biće potrebne vize za ulazak u Rusiju i to zbog odluke Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

“Shodno tome, crnogorski građani će takođe morati da dobiju vize za putovanje u Rusiju. Ova odluka Podgorice očigledno šteti crnogorskim interesima”, rekla je Zaharova za list “Izvestija”. Kkomentarišući uvođenje viznog režima za Ruse počev od 1. novembra.

Kako je ocenila, “u ime evropskih nada, dugogodišnja dostignuća u rusko-crnogorskim odnosima se konstantno uništavaju, a ekonomskim posledicama takvih koraka se ne posvećuje dužna pažnja”.

Prema njenim rečima, nove mere Podgorice će smanjiti turističke tokove iz Rusije, naštetiti crnogorskim preduzećima i dovesti do pogoršanja investicione klime u zemlji.

“Istovremeno, naravno, besmisleno je da crnogorske vlasti očekuju nadoknadu od Brisela za neizbežne gubitke”, dodala je ona. Zaharova je rekla da proces integracije u EU, koji je podstakao Crnu Goru da uvede vize za Ruse, “više ni na koji način ne podrazumeva mogućnost da nove članice zadrže neutralan status”.

“Nadamo se da će zemlje Zapadnog Balkana videti ove promene u EU, analizirati ih i jasno razumeti posledice evropskih integracija po sopstvene nacionalne interese i dobrobit svojih građana”, zaključila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.