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Na obilaznici oko BG od danas do 23. oktobra radovi na budućoj petlji Ekspo

14.10.2026.
foto: Zajecaronline

Na obilaznici oko BG od danas do 23. oktobra radovi na budućoj petlji Ekspo

Na budućoj petlji Ekspo, na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Surčin jug (Južni Jadran) i petlje Ostružnica od danas do 23. oktobra izvodiće se radovi zbog čega će doći do izmena u saobraćaju, najavljeno je iz Puteva Srbije.

Radovi će obuhvatati betoniranje nadvožnjaka, zbog čega će biti zauzete preticajne saobraćajne trake, kao i proširenje saobraćajne trake preko kanala Petrac, zbog čega će biti zauzeta zaustavna traka u smeru Surčin – Ostružnica, navedeno je u saopštenju.

U smeru Surčin jug – Ostružnica, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom do zone radova na proširenju preko kanala Petrac, nakon čega će biti preusmeren na voznu i preticajnu saobraćajnu traku.

U smeru Ostružnica – Surčin jug, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Putevi Srbije Beograd ističu da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Srbije. Iz Puteva Srbije savetuju svim učesnicima da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

 

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