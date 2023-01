U petak u Timočkoj krajini do 9°C

Na severozapadu Srbije oblačno i veći deo dana suvo. U ostalim krajevima ujutro i pre podne mešovite padavine (kiša i sneg). Posle podne i uveče oblačnost će oslabiti, pa se očekuje kratkotrajni prestanak padavina, na jugu Srbije i uz delimično razvedravanje. U toku noći sa jugozapada novo naoblačenje sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni, u Negotinskoj Krajini povremeno jak, a u toku noći pojačanje vetra očekuje se i u planinskim predelima. Najniža temperatura od -2 °C na severu Bačke i Banata do 7 °C na jugu Srbije, a najviša u većem delu od 2 do 5 °C, a na jugu i istoku do 9 °C uz pad temperature posle podne i uveče.

Biometeorološka prognoza za: 20.01.2023. – Petak

Nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Naročit oprez se savetuje osobama sa bronhijalnom astmom i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, razdražljivosti i bolova u kostima i zglobovima. Povećana pažnja u saobraćaju je preporuka svim učesnicima.