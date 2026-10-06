U Nemačkoj pronađeno skriveno skladište sa zalihama hrane kojoj je istekao rok 2014. godine
Nemačka vojska angažovala je specijalnu jedinicu sa 25 tovarnih životinja kako bi transportovala devet velikih plastičnih buradi ispunjenih hranom kojoj je istekao rok, lekovima, baterijama, odećom i opremom za kampovanje.
Burad su bila zakopana na nepristupačnom terenu blizu nemačko-austrijske granice, preneo je Bild.
Slučaj je otkriven nakon što je jedan lovac pronašao zakopano skladište i o tome obavestio policiju. Većini namirnica je rok trajanja istekao još 2014. godine.
Sumnja se da je to skladište napravio neko od takozvanih prepera, ljudi koji se aktivno pripremaju za potencijalne katastrofe, krize ili kolaps.
Istražitelji nisu otkrili identitet osobe koja stoji iza tog slučaja, pa je arhiviran.
Samo nekoliko kilometara dalje, radnici Bavarskih državnih šuma otkrili su dvospratnu drvenu kuću dimenzija 4,5 sa 3,5 metara, koju je jedan stanovnik Bavarske ilegalno podigao u šumi. On je materijal dovlačio noću pešice, a kuću je napravio kao “skrovište”. Protiv njega se trenutno vodi istraga zbog kršenja građevinskih propisa.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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