U NBS predstavljen novi model investiranja u nekretnine dostupan svim građanima

Predstavljen novi model investiranja u nekretnine!

U Narodnoj banci Srbije danas je predstavljen projekat investiranja koji prvi put na srpskom tržištu uvodi mogućnost direktnog investiranja u nekretnine. Novi model investiranja u nekretnine je dostupan svim građanima.

Urednik finansijskog portala Kamatica Dušan Uzelac, koji je autor projekta, objasnio je da je taj model investiranja pre svega namenjen građanima koji nemaju novac da kupe celinu nekog objekta, koji je u formi stana, garaže ili lokala. Ovim modelom, imaju mogućnost da investiraju na nivou jednog investicionog kvadrata.

“U scenariju to izgleda tako što vi finansirate proizvodnju jednog kvadrata. Mi smo odgovorni da taj kvadrat sprovedemo u delo, znači da ga napravimo, sazidamo nekretninu, to ponudimo na tržištu, prodamo, ostvarimo profit i taj profit delimo pola-pola. I to je cela priča i računica u pozadini ovog modela”, rekao je on za Tanjug.

Uzelac je naveo da svi zainteresovani građani mogi da se prijave na “investiram.rs” i da će im biti predočeni svi projekti u koje bi mogli da investiraju.

“Sve što im se ne sviđa mogu da preskoče, kada nađu nešto gde bi investirali, to je moment kada mogu da počnu investitorsku karijeru”, rekao je Uzelac.

Model predviđen za sve koji žele da investiraju

On je naveo da je takav model predviđen za sve one koji su voljni da se oprobaju u investiranju.

“Ovo je jedno mesto gde može da se trenira i to sa iznosima koji nisu visoki, a opet je u domenu industrije koja je stabilna na našem prostorima, samo cigla i beton finansijski nisu izneverili građane i to je ono što je bila ideja ovog projekta, da se obezbedi građanima da uđu u ovu priču. Namenjeno je onima koji, narodski rečeno ne znaju šta će s parama. Ne u smislu količine, nego bukvalno ne znaju da li će valuta koju čuvaju da degradira, ne znaju da li će da vredi to za pet godina. Ne znaju da li da kupe zlato ili potroše nešto, da li da stave u banku”, rekao je Uzelac.

Naveo je da je ovaj model investiranja nova alternativa koja omogućava građanima da za dve godine zarade 25 odsto.

“To je lepa zarada, štiti novac od svega što ga pritiska i kurs i inflacija i sve ono što je prisutno. Ne rapidno, ali je prisutno i na taj način obezbeđuje prinos svakome ko taj novac investira.

Kada je reč o sigurnosti novog modela investiranja, Uzelac je naveo da je investiranje garant nekih rezultata.

“U investiranju je terminologija takva da zajednički imamo neke nepoznate. Moramo da se saglasimo da su nam nepoznate i da se uspostavi poverenje. Drugačije, ovo je nemoguće sprovesti ako imate dileme u to da će nekretnine biti iste ili više u narednom periodu. Onda biste bili u strahu cele ove priče i onda ovo nije za vas. Investira se u ono što razumete i ono u što verujete. Ovo je model za sve koji razumeju ovu računicu i veruju u industriju kao što su nekretnine”, rekao je on.

ZaječarOnline/Tanjug.rs/O.B.