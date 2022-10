U Kotlujevcu izvedena predstava o Patrijarhu Pavlu

U okviru pratećeg programa 31. Zoranovih dana, u Centru za kulturu u Kotlujevcu izvedena je duo drama Srpskog pozorišta iz Budimpešte, u Mađarskoj, „Patrijarh Pavle – biti čovek među ljudima i neljudima“ autora dr Jovana Janjića, u režiji Milana Rusa.

U predstavi igraju Milan Malbaša i Aleksandar Dunić. Publika je protagoniste nagradila dugotrajnim aplauzom.

Tekst predstave i rad na njoj blagoslovio je sadašnji patrijarh srpski Porfirije, a njenu realizaciju pomogla je Vlada Republike Mađarske.

Patrijarh Pavle bio je i ostao jedan od najuzornijih naših savremenika. Čovek neba na zemlji od kojeg se učilo kako duhovno uzrasti i kako naiviše duhovne vrednosti primenjivati u materijalnom svetu.

Glumac Milan Malbaša je na pitanje koliko dugo se pripremao za ulogu Patrijarha Pavla za pozorišni fb izjavio da se pripremao čak godinu dana.

„Slažem se sa vama da je ova uloga velika čast, veliki zalogaj i samim tim i velika odgovornost i verujte mi da nebi imao hrabrosti da uđem u sve to da nije ekipa oko mene ovakva kakva jeste. Imam na sceni sjajnog prijatelja i glumca Dulića i jednog anđela koji je proveo 30 godina sa Patrijarhom i napisao tri knjige o njemu koje sam nekoliko puta pročitao kako bi što bolje ušao u ulogu“.

Glumac Aleksandar Dunić u predstavi igra novinara koji ima zadatak da prenese reči samog Patrijarha putem pisanih medija. Na pitanje da li je on autor drame Jovan Janjić u predstavi, glumac je izjavio:

„Može se reći da sam ja Jovan Janjić a on je uradio ono što je bilo logično i očekivano a to je da razgovore koje je lično vodio sa Patrijarhom prenese na papir a samim tim i na scenu. Vreme koje je odredio u predstavi je vreme ratova u Jugoslaviji u periodu od 91-95 godine i to je jedan jako znalački potez koji je učinio, zato što je time pojačao ličnost Patrijarha, njegovu utemeljenost u vrednostima, vrlinama koje nisu bile naravno deklarisane već prave, identične, duboke, humane i iznad svega iskrene“.