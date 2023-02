U četvrtak mestimočno oblačno, popodne moguće padavine

Prolazno naoblačenje sa severa i istoka Srbije u toku dana proširiće se na ostale krajeve, uslovljavajući kišu i susnežicu u nizijama, a sneg u brdsko-planinskim predelima. U toku dana više padavina biće u Braničevskom i Pomoravskom okrugu, dok će se uveče sneg intenzivirati na jugu i jugozapadu Srbije uz istovremeno razvedravanje sa severa. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će tokom dana biti u pojačanju, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama. Najniža temperatura od -C °S na jugoistoku Srbije do 4 °C u Beogradu, a najviša od 7 do 11 °C.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 2. februar 2023. godine

Kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti.