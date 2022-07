U čast velikana našeg glumišta: Položeni venci na spomenik Zoranu Radmiloviću

Od kada je ovaj spomenik podignut 2008. godine, svake godine 21. jula predstavnici zaječarskog teatra odaju poštu jednom od naših najboljih glumaca i najvećih komičara, rođenom Zaječarcu Zoranu Radmiloviću.

U izjavi za medije, pomoćnik direktora Biljana Glišić je istakla:

“O Zoranu Radmiloviću se gotovo sve zna. Gledaju se njegove serije, snimci pozorišnih predstava u kojima je briljirao, naročito Radovan 3. Bio je čuven pofenomentalnoj glumačkoj improvizaciji. Podizanjem ovog spomenika,davanjem njegovog imena Pozorištu, kao i ulici u kojoj je živeo, grad se odužio svom Zoranu. U Zaječaru se uspomena na Radmilovića čuva na najbolji način. Već duže od tri decenije postoji Festival “Dani Zorana Radmilovića”, koji će ove godine po 31. put biti održan od 17. do 24. oktobra, a mi u pozorištu potrudićemo se da bude bolji nego ikada do sada. Dan ranije, 16. oktobra biće prikazan dokumentarni film o zaječarskom pozorištu, a festival malih pozorišnih formi biće održan od 11. do 15. oktobra. Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje Zoran Radmilović, veoma omiljenu i cenjenu među glumcima, do sada su pored ostalih dobili: Milan Gutović, Lazar Ristovski, Žarko Laušević, Anica Dobra, Anita Mančić, Nebojša Dugalić, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Irfan Mensur, Igor Đorđević, Petar Кralj ,Branimir Brstina,Svetlana Bojković, Rade Šerbedžija, Boris Isaković, Nataša Ninković…

Kao ustanova koja nosi Zoranovo ime nismo besposleni ovog leta. Suorganizatori smo programa u okviru “Zaječarskog kulturnog leta na Feliks Romulijani”, od kojih će najznačajniji događaj biti multimedijalna predstava „Paklena komedija -ispovest serijkog ubice“ u kojoj Džon Malkovič nastupa u pratnji Orkestra Bečke akademije i Vroclavskog baroknog orkestra, 8. Avgusta. Priprema se antička drama “Elektra” po tekstu Danila Kiša, u režiji Olivere Viktorović Đurašković, koja će premijerno biti izvedena početkom septembra na Feliks Romulijani. Takođe, tokom leta organizujemo brojne tradicionalne kulturno-umetničke manifestacije u mesnim zajednicama na području grada.”