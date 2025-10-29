U Boru dvojica vozača isključena iz saobraćaja zbog alkohola i droge!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru , isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača, jednog koji je vozio pod dejstvom alkohola i drugog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je 52-godišnjeg vozača “pežoa” koji je vozio sa 1,26 promila alkohola u organizmu i 24-godišnjeg vozača “golfa” koji je vozio pod dejstvom amfetamina, saopšteno je iz Policijske uprave u Boru.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

