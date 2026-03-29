U Aranđelovcu za prvih sat vremena na pet biračkih mesta glasalo 423 birača

U Aranđelovcu je u prvom satu izbornog procesa na pet biračkih mesta na lokalnim izborima za odbornike Skupštine opštine glasalo 423 upisana birača, od ukupno 5.598 upisanih.

Opštinska izborna komisija prati izlaznost birača na pet izbornih mesta, tri u gradu i dva u selima, od ukupno 41 biračkog mesta u opštini Aranđelovac.

Prema prvim podacima koji su objavljeni posle 10 časova, na tim biračkim mestima glasalo je osam odsto birača u prvih sat vremena izbornog procesa.

Kako je saopštila Opštinska izborna komisija tokom procesa glasanja u Aranđelovcu nije bilo nepravilnosti.

U opštini Aranđelovac jutros je u 7 sati otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista.

Na izborima učestvuju lista ”Aleksandar Vučić – Aranđelovac, naša porodica” (Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije – SPS – Srpska stranka Zavetnici – Zavetnici – Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska radikalna stranka – SRS – dr Vojislav Šešelj – Aleksandar Vulin – Pokret socijalista – PS – Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda – PUPS – Milan Krkobabić – Srpska napredna stranka – SNS – Miloš Vučević), zatim lista ”Ruska stranka – Za bolji Aranđelovac”.

U Aranđelovcu nadmeću se i lista ”Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje”, lista ”Koalicija 381 – Ujedinjeni podržavamo mlade” i lista ”Grupa građana Srpski liberali za zeleni Aranđelovac”.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!