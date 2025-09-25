Crveni krst Društvo Izdvajamo Vesti

U akciji dobrovoljnog davanja krvi u Zaječaru, prikupljeno 59 jedinica!

25.09.2025.
foto: facebook/Crveni krst Zaječar

U jučerašnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koju je organizovao Crveni krst Zaječar u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Niš, prikupljeno je 59 jedinica dragocene tečnosti.

Naredna akcija biće organizovana u sredu, 1. oktobra, sa početkom u 9 časova.

Zajecaronline/fb/Crveni krst Zaječar/ N.B.

