Tužba protiv advokata Majkla Džeksona: Navodno prikrivao optužbe protiv pevača

Četvoro članova porodice Kasio, koji su pokojnog američkog pevača Majkla Džeksona optužili za seksualno zlostavljanje, podneli su tužbu protiv holivudskog advokata Brajana Fridmena. Oni tvrde da ih je prevario i naveo da potpišu sporazum kojim su se odrekli prava da javno govore o svojim optužbama.

Edvard, Dominik, Mari-Nikol i Aldo Kasio podneli su tužbu Višem sudu u Los Anđelesu, optužujući Fridmena za profesionalni nemar, prevaru i sukob interesa, prenosi portal Deadline.

U tužbi se navodi da je advokat iskoristio poverenje i ranjivost porodice kako bi ih naveo da potpišu, kako tvrde, nepravedan sporazum kojim su zaštićeni zaostavština Majkla Džeksona i njeni predstavnici.

Prema navodima iz tužbe, sporazum je predviđao isplatu od 690.000 dolara godišnje svakom članu porodice tokom pet godina, u zamenu za prava na njihove životne priče.Članovi porodice, međutim, tvrde da je stvarna svrha sporazuma bila da se spreči njihovo javno iznošenje optužbi protiv Džeksona.

Posebno osporavaju odredbu prema kojoj bi svi članovi porodice morali da vrate primljeni novac ukoliko samo jedan od njih prekrši klauzule o poverljivosti.

Tužba protiv advokata Majkla Džeksona: Navodno prikrivao optužbe protiv pevača

U tužbi se navodi i da Fridmen nije otkrio porodici da je istovremeno zastupao Džeksonovu zaostavštinu u pravnim sporovima. Uključujući slučaj povezan sa dokumentarnim filmom “Leaving Neverland”, koji se bavio optužbama za seksualno zlostavljanje protiv pevača.

Članovi porodice Kasio tvrde da ih advokat nije obavestio o mogućem sukobu interesa niti je pribavio njihovu pisanu saglasnost.

Spor sa Džeksonovom zaostavštinom dodatno se zaoštrio nakon što su Kasiovi pokušali da ospore ranije potpisani sporazum. Zaostavština je potom pokrenula arbitražni postupak, tvrdeći da su članovi porodice prekršili odredbe ugovora o poverljivosti i javnom iznošenju negativnih tvrdnji.

Advokat zaostavštine Marti Singer ranije je njihove optužbe opisao kao pokušaj iznude velike novčane naknade. Dok je tvrdio da porodica pokušava da od nasledstva i kompanija povezanih sa Džeksonom dobije stotine miliona dolara.

Fridmen, koji je tokom karijere zastupao brojne poznate ličnosti, nije odgovorio na zahtev portala Deadline za komentar povodom nove tužbe.

Majkl Džekson preminuo je 2009. godine. A sporovi u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje i njegovom zaostavštinom nastavljeni su i nakon njegove smrti.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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