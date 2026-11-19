Milanu Radoičiću zabranjen ulazak u BiH, proglašen pretnjom po nacionalnu bezbednost

Bosna i Hercegovina zabranila je ulazak Milanu Radoičiću, osumnjičenom za organizovanje oružanog napada u Banjskoj na severu Kosova, nakon što je proglašen pretnjom po nacionalnu bezbednost, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz bezbednosnih izvora.

Odluka je doneta 13. novembra, četiri dana pre nego što je Viši sud u Beogradu doneo rešenje o pritvoru i raspisivanju poternice za Radoičićem, jer se 15. novembra nije javio policiji. Obavezno javljanje bila je jedna od mera nadzora izrečenih u postupku koji se protiv njega vodi zbog slučaja Banjska.

Nadležne institucije BiH nisu javno objavile detalje odluke niti obrazloženje zbog kojeg je Radoičić označen kao bezbednosna pretnja. Zabrana znači da će, ukoliko pokuša da uđe u BiH, biti odbijen ili zadržan na graničnom prelazu ili drugom mestu ulaska.

Prema izveštajima medija, zabrana ulaska važi i za Zvonka i Žarka Veselinovića, kao i za još najmanje pet državljana Srbije. Odluka je na snazi od 13. novembra.

Nestanak i poternica u Srbiji

Trenutno nije poznato gde se Radoičić nalazi. Poslednjih dana je nedostupan pravosudnim organima Srbije. Viši sud u Beogradu je 17. novembra odredio pritvor i naložio raspisivanje poternice zbog kršenja sudskih mera.

Radoičiću je ranije oduzet pasoš, zabranjeno mu je napuštanje boravišta bez odobrenja i odlazak na Kosovo. Bivši inspektor BIA Milan Zvezdanović je ranije za N1 izneo nezvanična saznanja da je Radoičić 12. novembra napustio Srbiju i otišao u Rusiju, iako te informacije nisu potvrđene.

Pozadina slučaja Banjska

Radoičić, nekadašnji potpredsednik Srpske liste, preuzeo je odgovornost za organizovanje naoružane grupe koja je 24. septembra 2023. godine izvela napad u Banjskoj. U sukobu je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, dok su poginula i trojica napadača. Dvojica pripadnika grupe osuđena su na Kosovu na doživotni zatvor, a jedan na 30 godina.

Milanu Radoičiću zabranjen ulazak u BiH, proglašen pretnjom po nacionalnu bezbednost

U Srbiji se protiv njega vodi istraga zbog udruživanja radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, kao i teških dela protiv opšte bezbednosti. Za njim postoji i poternica UNMIK-a, a SAD i Velika Britanija su ranije uvele sankcije zbog navodnih veza sa organizovanim kriminalom.

Zaječaronline/Komitet/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

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