Konferencija za medije ispred Palate pravde: Studentska lista sutra se obraća javnosti
Studentska lista najavila je da će sutra ispred Palate pravde, nakon održanog ročišta, biti organizovana konferencija za medije na kojoj će se obratiti studenti koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije.
“Sutra 20. 11. u 10 časova
Palata pravde
Konferenciјa za mediјe
Nakon ročišta, obratiće se studenti koјi su neosnovano optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbiјe.”
ЗАВРШНА РЕЧ
Сутра 20. 11. у 10ч
Палата правде
Конференција за медије.
Након рочишта, обратиће се студенти који су неосновано оптужени за припремањe дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије.
— Studenti_u_blokadi (@studentblokade) November 19, 2026
Podsetimo, tužilaštvo je odbacilo optužnicu, a ključni dokazi na kojima se zasnivala optužba prethodno su izuzeti iz postupka. Očekuje se da ovo bude poslednje ročište, na kojem bi trebalo da bude uručena oslobađajuća presuda.
Zaječaronline/Kurir/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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