Konferencija za medije ispred Palate pravde: Studentska lista sutra se obraća javnosti

Studentska lista najavila je da će sutra ispred Palate pravde, nakon održanog ročišta, biti organizovana konferencija za medije na kojoj će se obratiti studenti koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije.

“Sutra 20. 11. u 10 časova

Palata pravde

Konferenciјa za mediјe

Nakon ročišta, obratiće se studenti koјi su neosnovano optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbiјe.”

ЗАВРШНА РЕЧ Сутра 20. 11. у 10ч

Палата правде Конференција за медије. Након рочишта, обратиће се студенти који су неосновано оптужени за припремањe дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије. — Studenti_u_blokadi (@studentblokade) November 19, 2026

Podsetimo, tužilaštvo je odbacilo optužnicu, a ključni dokazi na kojima se zasnivala optužba prethodno su izuzeti iz postupka. Očekuje se da ovo bude poslednje ročište, na kojem bi trebalo da bude uručena oslobađajuća presuda.

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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