TRIK ZA BEZBEDNOST NA BANKOMATU

Stručnjaci preporučuju jednostavan trik: nakon završene transakcije pritisnite crveno dugme za otkazivanje.

Na ovaj način odmah se zaustavlja svaka operacija i kartica se vraća korisniku, čime se smanjuje rizik od zloupotrebe. Ovo je naročito korisno u situacijama kada želite brzo da prekinete podizanje gotovine ili kada primetite da nešto nije u redu.

Ipak, važno je znati da se dugme za otkazivanje treba pritisnuti tek nakon što ste uzeli karticu i novac, jer u suprotnom prevaranti mogu da nastave vašu sesiju i da dođu do sredstava na vašem računu.

Iz Deutsche Kreditwirtschaft naglašavaju da bankomati kojima upravljaju banke i štedionice uvek prvo vraćaju karticu, a tek potom isplaćuju gotovinu – što je dodatna sigurnosna mera za korisnike.

Kada koristiti crveno dugme?

Ako primetite nepoznatu osobu koja vas posmatra ili vam prilazi tokom transakcije

Kada vam stranci „nude pomoć“ na bankomatu

Ako sumnjate da je bankomat prepravljen ili poseduje dodatne uređaje

Kada se osećate nesigurno i želite odmah da prekinete operaciju

Pritiskom na dugme za otkazivanje bankomat neće isplatiti novac, pa treća lica ne mogu da ga uzmu. Karticu je uvek moguće brzo blokirati, dok bez PIN koda nema nikakvu vrednost.

Dodatni saveti stručnjaka

Uvek proverite da li na bankomatu postoje sumnjivi dodaci

Zaklonite PIN prilikom unosa

Novac i karticu odmah sklonite nakon transakcije

Pre puta u inostranstvo informišite se o pravilima korišćenja bankomata u toj zemlji

Stručnjaci podsećaju – ako niste sigurni, bolje je prekinuti transakciju nego rizikovati krađu, piše Libertatea.

Zajecaronline/Bizportal/Libertatea/N.B.

