Tri horoskopska znaka danas bi mogla da dožive ljubavni preokret: Jedni ostavljaju prošlost iza sebe, drugi konačno znaju šta žele

Tri znaka danas čekaju važne ljubavne odluke, da li ste među njima?

Danas su posebno naglašeni iskrena komunikacija, emotivna zrelost i potreba da se u odnosima uspostavi ravnoteža. Za tri horoskopska znaka to bi moglo da znači važan pomak u ljubavi.

Lav

Lavovi bi danas mogli da osete da su konačno spremni da ostave iza sebe stare ljubavne nesuglasice. Oni koji su u vezi imaće priliku da spuste gard i razgovaraju o problemima koji su se dugo ponavljali.

Slobodnim Lavovima ovaj dan donosi mogućnost da se emotivno oslobode prošlog razočaranja. Upravo ta promena mogla bi da ih učini otvorenijim za novo poznanstvo.

Najvažnije je da ne dozvole da ponos bude prepreka pomirenju ili novom početku.

Vaga

Vage danas posebno razmišljaju o tome koliko daju, a koliko dobijaju u emotivnim odnosima. Ako već neko vreme osećaju da samo one ulažu trud, mogle bi konačno da pokrenu razgovor koji su dugo odlagale.

Slobodne Vage možda će shvatiti da više ne žele nejasne odnose i povremenu pažnju. Umesto uzbudljivih, ali nesigurnih poznanstava, sve više će ih privlačiti osobe koje pokazuju doslednost i iskreno interesovanje.

Ovaj dan mogao bi da bude početak važnog emotivnog preispitivanja.

Jarac

Jarčevi bi mogli da dođu do važnog zaključka o osobi sa kojom su u vezi ili o sopstvenim očekivanjima od ljubavi. Ne mora da se dogodi ništa dramatično – ponekad je dovoljno da drugačije sagledaju situaciju koju su dugo pokušavali da kontrolišu.

Zauzeti Jarčevi imaće priliku da razgovaraju o onome što u odnosu nedostaje, dok bi slobodni mogli da prepoznaju obrazac koji ih je ranije vodio ka pogrešnim partnerima.

Najveća promena nastaje onda kada prestanu da očekuju da sve mora da se odvija prema unapred zamišljenom planu.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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