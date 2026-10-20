Plansko isključenje struje u sredu, 21. oktobra

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Usled toga, u sredu, 21. oktobra, bez električne energije biće deo Lubnice. Kako je najavljeno plansko isključenje će trajati od 9 do 14 časova.

Takođe, bez električne energije biće i Vratarnica, Zagrađe, Grlište i Grliška reka, u periodu od 9 do 10 časova.

Zaječaronline/N. S.

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