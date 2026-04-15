Treće ovogodišnje okupljanje Čitalačkog kluba za osnovnoškolce u Kladovu
Na Dečjem odeljenju Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo u ponedeljak, 20. aprila 2026. godine, od 17 časova, održaće se treće ovogodišnje okupljanje Čitalačkog kluba za osnovnoškolce.
Tema ovog druženja biće dela Uroša Petrovića, čuvenog srpskog književnika, ilustratora, fotografa i tvorca nekoliko originalnih stonih društvenih igara.
O AUTORU
Uroš Petrović je autor preko trideset objavljenih knjiga i dobitnik velikog broja najznačajnijih nagrada za književnost za decu i mlade, a dela su mu objavljena u više zemalja u svetu. Poznat je po inovativnom pristupu književnosti i romanima u zagonetkama, kao i zagonetnim pričama, odnosno po delima koja su pomerila granice u savremenoj literaturi za decu i mlade.
Uz razgovor o pročitanim knjigama i razmenu utisaka, sa članovima Čitalačkog kluba rešavaće se i poneka zagonetna priča i odgovaraće se na kviz pitanja, a biće i podsećanja na ranija gostovanja ovog pisca i održane književne susrete u ovoj biblioteci (2010, 2016 i 2022. godine).
Svako ko voli i želi da čita može da se pridruži i postane član Čitalačkog kluba za osnovnoškolce koji priprema i vodi bibliotekarka Sabina Đurkić.
Zajecaronline.com/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.
