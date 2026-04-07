TRAVNIK JE SPREMAN ZA SPEKTAKL: Aca Lukas zakazao najveći koncert leta!

Najveća balkanska zvezda, Aca Lukas, ovog leta stiže u Travnik, gde će održati veliki koncert koji već sada važi za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja sezone.

Publiku očekuje prava muzička eksplozija na platou Gimnazije u Travniku , 30. jula 2026. godine sa početkom u 20 časova.

Organizatori najavljuju noć ispunjenu hitovima, vrhunskom atmosferom i energijom po kojoj je Lukas godinama prepoznatljiv.

Ovaj spektakl obećava nezaboravan provod i veče o kojem će se dugo pričati, a interesovanje publike već sada je ogromno. Travnik će te večeri pevati uglas sa Lukasom, uz njegove najveće hitove koji godinama osvajaju region.

Ulaznice su već u prodaji putem sajta www.event.ba, a s obzirom na veliku potražnju, preporučuje se da svoje mesto obezbedite na vreme.

Spremite se za noć vrhunske zabave, jer kada Aca Lukas napravi koncert, to je događaj koji se ne propušta!

Zajecaronline/hypetv

