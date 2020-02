Toplo za ovo doba godine

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom, slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima slabim snegom.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 0 do 5 C, najviša dnevna od 8 do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Zaječaru pretežno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna 11 stepeni. Slično vreme očekuje nas i sutra, ali se tokom večernjih sati prognozira povećanje oblačnosti koje će u sredu prouzrokovati obilnije padavine.

Budući da nas je iznenadila natprosečno topla zima, a snega u pojedinim delovima Srbije gotovo da nije ni bilo, postavlja se pitanje da li ćemo do kraja februara osetiti bar malo zimske idile.