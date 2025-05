Tomina udovica, Gordana, prevarena za veliku količinu novca koju je trebala da dobije od filma „Toma“ i to prevarena od strane menadžera Baneta Obradovića, Dragana Bjelogrlića, Željka Joksimovića i Ace Pejovića.

Gordana je javno iznela sve detalje vezane za ugovor koji joj je kako ona kaže „podmetnut“ da potpiše, ali ima i istine da je verovala svima i priznala da ga nije čitala.

TOMINA UDOVICA GOCA: BANETU OBRADOVIĆU TOMA I BOG NEĆE DATI MIRA! ACA PEJOVIĆ ME JE RAZOČARAO! Bila sam laka meta za prevaru!

Iznela je detalje dogovora oko filma, novca koji je trebalo da dobije, ona, sin Aleksandar i ćerka Žaklina jer jedino su oni naslednici autorskih prava Tome Zdravkovića.

„Prevarena sam jer sam bila laka meta.“– rekla je Gordana.

„Da li ste probali da kontaktirate Baneta Obradovića?“-upitao je voditelj

Gordana je odgovorila: „Posle toga sam ja zvala njega, on je došao kod mene kući, ali sam mu rekla da mu neće ni Toma ni ovaj gore dati mira. Mene je sada pravo da Vam kažem i Aca Pejović razočarao. Serije neće biti“.

ZajecarOnline/I.R.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

