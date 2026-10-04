Tokom Dečije nedelje plaćaće se posebni iznosi na svaku prodatu voznu kartu

Za vreme trajanja “Dečije nedelje” od 5. do 11. oktobra 2026, prema Uredbi koju je donela Vlada Srbije plaćaće se posebni iznos od 40 dinara na svaku prodatu voznu kartu u međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa čiji prijem, prenos i uručenje obavljaju javni poštanski operator i drugi poštanski operatori, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama odlukom Vlade Srbije plaćaće se 10 dinara.

Na svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice poseban iznos koji se plaća je 33 dinara, a za svaki prodat nosač zvuka sa snimljenim sadržajem 20 dinara.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa obavlja udruženje “Prijatelji dece Srbije” u saradnji sa opštinskom upravom – službom dečije zaštite.

Tokom Dečije nedelje plaćaće se posebni iznosi na svaku prodatu voznu kartu

Navedeno je i da se 40 odsto sredstva prikupljenih u vreme trajanja “Dečije nedelje” koriste za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica, a najviše do iznosa od četiri miliona dinara, a 60 odsto za aktivnosti na nivou jedinica lokalne samouprave a najviše do šest miliona dinara.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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