Timok bolji od Jedinstva iz Paraćina

Timok savladao Jedinstvo iz Paraćina na domaćem terenu!

Zaječarski FK Timok 1919 je na Gradskom stadionu pod Kraljevicom pobedio Jedinstvo iz Paraćina rezultatom 2:0 u utakmici 8. kola Srpske lige “Istok”.

Nakon mini serije nešto slabijih rezultata u kojoj belo-plavi nisu slavili na tri uzastopna meča, protiv Paraćinaca je prekinut post.

Videlo se od prvog minuta meča da su domaći motivisani da prekinu lošu seriju rezultata i takav pristup se isplatio.

Do prednosti su izabranici trenera Denisa Jovana stigli u 36. minutu duela, preko Koste Živića. Mogli su domaći do kraja prvog dela i do drugog pogotka, ali se na odmor ipak otišlo sa minimalnom prednošću.

Morali su gosti iz Paraćina da uđu nešto otvorenije i ofanzivnije u drugi deo meča, što je otvaralo više prostora za hitre krilne napadače domaćina.

I pored takvog pristupa, nisu Paraćinci bili preterano opasni, dok su “beli labudovi” pretili iz kontri.

Na samom isteku sat vremena igre, strelac jedinog gola do tada, Kosta Živić, oboren je u šesnaestercu i sudija Bratislav Stanković je opravdano pokazao na belu tačku.

Siguran izvođač najstrože kazne bio je Miloš Janković, koji je svojoj ekipi doneo prednost od 2:0.

U tom trenutku bilo je jasno da će ceo plen ostati u Zaječaru. Gosti su se prilično mučili dauopšte stignu do prilike, pa je postizanje dva pogotka bilo u domenu “naučne fantastike”.

Na kraju, moglo bi se reći rutinskih 2:0 i pobeda kojom se Timok probio na peto mesto na tabeli.

U vrhu će ove sezone biti velike gužve, ako je sudeći po rezultatima u prvoj četvrtini šampionata. Radnički iz Pirota i Morava iz Ćuprije na pozicijama 3 i 4 imaju samo bod više od zaječarskog predstavnika.

Na vrhu su Dunav iz Prahova i Dinamo Jug, sa po 16 bodova, samo dva više od kluba iz našeg grada.

Da podsetimo, samo šampionska titula donosi promociju u viši rang takmičenja.

ZaječarOnline/O.B.