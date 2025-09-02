Tim Srbija Ziđin Kopera posetio Udruženje slepih i slabovidih u Boru!
Predstavnici kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Koper-u posetili su danas Udruženje slepih i slabovidih u Boru kome je kompanija nedavno pomogla u nabavci računarske opreme.
Kompjuter i prateće komponente koristiće pomoćno osoblje koje učestvuje u organizaciji rada udruženja.
„Ova donacija će sigurno predstavljati dodatnu motivaciju za rad, ali je ujedno i potvrda da je naš trud prepoznat. Organizujemo brojne aktivnosti i kreativne radionice u kojima naši članovi mogu da pokažu lepotu umetničkog stvaralaštva . Redovno učestvujemo na sportskim takmičenjima za slepe i slabovide i trudimo se da budemo aktivni članovi zajednice“, rekao je predsednik Udruženja slepih i slabovidih u Boru Jašar Murina i istakao da je ovo prva donacija koje je udruženje dobilo od svog formiranja.
Udruženje je osnovano prošle godine i ima preko 30 članova. Procenjuje se da na području grada ima više stotina slepih i slabovidih osoba.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/N.B.
