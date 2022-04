Teško zarađena pobeda Partizana protiv Radnika

Photo by Travel Nomades on Unsplash

Veliko iznenađenje koje nisu mogli svi predvideti iako je favorit donekle bio i poznat. Partizan je gostovao Radniku te je ovo bio poslednji meč 28. kola Superlige na stadionu u Surdulici. Crno beli su imali prilično loš niz od dva poraza i to od Fejnorda i remija sa Napretkom što im svakako nije išlo u korist. Ipak su se uzdigli i uspeli da prekinu loš niz odnosno da slave na teškom gostovanju koje nisu verovatno ovako očekivali.

Iako su odneli pobedu što je za pohvalu došli su na nivo sa Crvenom Zvedom te nas u narednom periodu čeka mnogo zanimljivih mečeva koje verovatno mnogi od vas isčekuju. Tako da nas očekuje još borbi za titulu u Superligi Srbije.

Nemanja Stevanović je preuzeo glavnu ulogu golmana Partizana obzirom da je Aleksandar Popović treći put na klupi. Bilo je tu i tamo određenih izmena u prvih 11 ali ništa što bi preterano iznenadilo.

Tok Meča Prvo Poluvreme

Prvi deo igre odnosno poluvremena Radnik je iznenadio fenomenalnom igrom i odbranom. S pravom se može istaći da su među tri najbolja tima u pogledu odbrane u ligi iza Partizana i Zvede. Statistika nam govori da nisu primili gol na poslednjih šest utakmica što jeste zaista odlična statistika za ovakav tim. Dosta raspoloženiji igrači Radnika su imali određeni broj šuteva na gol bez velike opasnosti za protivnike.

Nakon toga Vujačić je imao odličnu priliku u 25 minuti koju je pokušao centrirati u mrežu međutim Ranđelović je odbranio, ali je to bilo samo zagrejavanje. Nedugo nakon toga igrači Radnika su jednostavno proigrali igrače Partizana po desnoj strani gde je Medić centrirao odlično a Milovanović glavom dao gol za vodstvo svoje ekipe.

Partizan je odma zadao tempo i pokušao je Jevtović iz voleja sa 25 metara da izjednači ali nije uspeo. Nedugo nakon odličnog napada Menig je odličnim driblinzima izbacio nekoliko igrača gde je stvorio prostor za Nikolu Terzića. On sigurno pogađa jer je i imao taj prostor za izjednačenje.

Isti taj Menig nastavio je sa dosta dobrim nizom međutim desni bek Partizana je promašio pa 100% šansu sa samo sedam metara od gola. Time su otišli na poluvreme sa izjednačenim rezultatom.

Drugo Poluvreme

Drugo poluvreme je odavalo da će biti dosta drugačije od prvog i da se može svašta očekivati do kraja meča. U samom početku drugog dela Partizan dolazi do vodstva. Rikardo dobro namešten sa poludistance rekli bi odnosno ivici kaznenog prostora gađa u levi ugao i pogađa. Velika je to radost bila i preokret crno belih a Rikardo postiže svoj 22 gol u sezoni.

Nakon ovog momenta igra je dobila pravu atmosferu kako da igrače tako i za navijače. Obe ekipe su gledale da postignu svoje, Radnik je počeo da igra ofanzivnije da bi izjednačio a Partizan je tražio da ode na još +1 i time praktički da reši meč.

Partizan postiže u 71. minuti gol međutim isti biva poništen i nakon sudija i VAR sobe što je dodatno zapalilo atmosferu. Faktički ovakvo stanje je ostalo i do kraja meča odnosno produžetaka.

Situacija u 93. minutu kada je Spasić gađao jako i pogodio prečku se činilo da bi mogao biti preokret ali ništa od toga. Pravu dramu su preživaljavali igrači Partizana do samog kraja. Međutim uspeli su doći do pobede i osigurati za sebe važnu i bitnu pobedu.

Za ove a i mnoge druge mečeve moguće je izabrati Pay Pal kladionice i na taj način saznati koje sve opcija plaćanja a i drugih pogodnosti možete koristiti.