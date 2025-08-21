SZO: Telesno kažnjavanje globalni problem koji ugrožava decu

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je telesno kažnjavanje globalnim problemom javnog zdravlja koji uzrokuje ozbiljnu štetu fizičkom i mentalnom blagostanju dece, i može dovesti do kriminalnog ponašanja u odraslim godinama.

U novom izveštaju SZO se navodi da su deca koja su u 49 zemalja sa niskim i srednjim prihodima bila izložena telesnom kažnjavanju, što je definisano kao “bilo koje kažnjavanje u kojem se koristi fizička sila i čija je namera da izazove određeni stepen bola ili nelagodnosti, ma koliko blag”, imala 24 odsto manje šanse da razvijena na pravi način, nego deca koja nisu bila meta fizičkog kažnjavanja, prenosi danas Gardijan.

SZO: Telesno kažnjavanje globalni problem koji ugrožava decu

Procenjuje se da je širom sveta 1,2 milijarde dece svake godine izloženo telesnom kažnjavanju.

U proteklom mesecu, 17 odsto sve dece izložene telesnom kažnjavanju pretrpelo je teške oblike fizičkog nasilja, poput udaranja po glavi, licu ili ušima, ili jakog i višestrukog udaranja, navodi se u izveštaju.

“Sada postoje ogromni naučni dokazi da telesno kažnjavanje nosi višestruke rizike po zdravlje dece. Ono ne nudi nikakve koristi za ponašanje, razvoj ili dobrobit dece, niti koristi za roditelje ili društvo”, rekao je direktor odeljenja WHO za zdravstvene determinante, promociju i prevenciju Etjen Krug.

On je pozvao da se “ova štetna praksa okonča kako bi se osiguralo da deca napreduju kod kuće i u školi”.

U izveštaju SZO se navodi da deca izložena telesnom kažnjavanju imaju veću verovatnoću da razviju anksioznost, depresiju, nisko samopoštovanje i emocionalnu nestabilnost, što se nastavlja i u odraslom dobu i može dovesti do upotrebe alkohola i droga, nasilnog ponašanja i samoubistva.

Telesno kažnjavanje često je praćeno psihološkim kažnjavanjem, koje podrazumeva ponašanje koje omalovažava, ponižava, plaši ili ismeva dete, dodaje se.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!