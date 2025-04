SVIMA NAM JE SRBIJA NA PRVOM MESTU! Ana Brnabić: “Pokret je iznad stranaka”

Predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije oglasila se za medije pred početak skupa “Ne damo Srbiju”.

Ana Brnabić, ogovarajući na pitanja novinara, otkrila je sve detalje pokreta.

“Ja mislim da je pokret nasušna potreba Srbije u ovom trenutku i zahvalna sam predsedniku Vučiću što je pokrenuo tu inicijativu, zato što je mnogo pre bilo koga drugog razumeo, u stvari, šta nam se sprema i do čega dovode te podele. Razumeo je da je potrebno nešto što je nadstranačko, iznad svih nas, jer svaka stranka, naravno, ima ipak neku svoju politiku koja isključuje neku drugu politiku”, rekla je Brnabić.

“Pokret treba da uključi svakoga kome je Srbija na prvom mestu. Bez obzira na to da li se razlikujemo po tome kako bi trebalo da izgledaju fiskalna ili monetarna politika. Da li se razlikujemo po tome da li zdravstvena politika treba da se vodi na jedan ili drugi način. Potom, da li poljoprivredne subvencije treba da se daju ovako ili onako, da li treba da budu manje ili veće bez obzira na sve to. Treba li Srbija da bude liberalnije društvo ili konzervativnije društvo. To su sve stvari o kojima možemo razgovarati. Ali svima nam je Srbija na prvom mestu“, nastavila je.

Dodala je i kako pokret okuplja ljude koji imaju šta da kažu o kulturi, bankarskom i finansijskom sistemu. Ekonomiji i privredi, zdravstvu iz ugla zaista najhumanijeg karaktera, spašavanja života.

“Ljudi koji su u inicijativnom odboru pokreta su oni koji su Srbiju zadužili. Oni nikome ništa ne duguju, mi svi njima dugujemo. Oni su ti koji će reći kako da izađemo iz doba podela i ovih pet meseci terora,. I da uđemo u vreme pomirenja”, rekla je predsednica Skupštine i zaključila:

“Još jednom, za mene je osnovna poruka: u redu je da se ne slažemo, ali dopustite mi da imam drugačije mišljenje i nemojte mi reći da sam “ćaci” zato što mislim drugačije. Ja se i dalje ne slažem sa blokadama. Ja nikad ne želim da budem elita. Ne volim elitističku politiku. Ja mislim da smo svi mi jedno. Ja sam “ćaci”. Znate, “ćaci” će na kraju pobediti, jer ta samozvana elita je pokušala pre nekoliko meseci da vređa, omalovažava i gazi stotine hiljada ljudi u ovoj zemlji samo zato što su mislili da su oni iznad nekog. Dakle, pokret svima nama treba da da putokaz kako da sve to prevaziđemo i da nam vrati novu energiju, jer Srbiju očekuju mnoge pobede i mnoge stvari koje još moramo da uradimo.”

