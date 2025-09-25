Čišćenje Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Svi koriste ovaj trik: Čista rerna za 5 minuta!

foto: Pinterest

Ako vam je čišćenje rerne muka, postoji jednostavan i prirodan način da je očistite bez hemikalija i mukotrpnog ribanja.

Sve što vam treba je limun i prašak za pecivo.

Prepolovite limun, iscedite sok u činiju i pomešajte ga sa praškom za pecivo. U smesu umočite sunđer i temeljno očistite unutrašnjost rerne, uključujući vrata. Na kraju obrišite vlažnom krpom i rerna je spremna za upotrebu.

Ovaj prirodan trik ne samo da je efikasan, već je i prijateljski prema okolini, jeftin i praktičan.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

