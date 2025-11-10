Sveta arhijerejska Liturgija u zaječarskom Sabornom hramu

U zaječarskom Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u nedelju, 9. novembra 2025. godine, služena je sveta arhijerejska Liturgija.

Evharistijsko sabranje predvodio je Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki g. Ilarion, uz sasluživanje protojereja Zorana Golubovića, protonamesnika Marka Radosavljevića i đakona Uroša Pamučara.

Nakon čitanja jevanđelskog začala, otac Zoran tumačio je vernicima priču o bogatašu i ubogom Lazaru.

Vernicima se, takođe, obratio i vladika Ilarion koji je izrazio radost što u hram dolazi sve više male dece, naglasivši da su ona blagoslov i radost za Crkvu, setivši se da je i sam dete Sabornog hrama. Istovremeno je podsetio roditelje da je prirodno da su deca ponekad nemirna, ali da u takvim trenucima mogu slobodno da ih na kratko izvedu iz hrama i potom se vrate, kako bi se očuvala molitvena tišina i koncentracija tokom Liturgije.

Zajecaronline/Eparhija timočka/ N.B.

