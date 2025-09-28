SVE O KARAĐORĐEVOM ČUVENOM IZRAZU! „Kojekude“ se odomaćilo u našem narodu, a ove detalje o vojskovođi svako treba da zna!

SVE O KARAĐORĐEVOM ČUVENOM IZRAZU!

Đorđe Petrović, čuveni Karađorđe, najpoznatiji je srpski vojskovođa koji je predvodio Prvi srpski ustanak.

Rođen je 14. novembra 1762. u Viševcu, a prema nekim predanjima 1768. godine. Tokom Austrijsko-turskog rata izbegao je u Austriju sa porodicom. Po povratku u rodnu Šumadiju, postao je trgovac stokom.

Posle Seče knezova 1804. godine koje su izvršile dahije, Srbi Beogradskog pašaluka su podigli ustanak. Znalo se da će ostvariti kasnije veliki uspeh, a u jednom momentu se pridružio i grčkom društvu Filiki heterija.

Bio je predvodnik Prvog srpskog ustanka. To je bio ustanak Srba u Smederevskom sandžaku i okolnih šest nahija protiv Turaka u periodu od 14. februara 1804. do 7. oktobra 1813. godine.

SVE O KARAĐORĐEVOM ČUVENOM IZRAZU!

Petrović je izabranik kao vođa ustanka na saboru u Orašcu. Jedna anegdota iz srpkog logora se i danas prepričava.

Turski pregovarači su nakon poraza kod Loznice došli u srpski logor s molbom da im se predaju zarobljenici i tela poginulih bosanskih gazija. Dočekali su ih srpske vojvode zlatom i srebrom okićeni’.

’’A gde je Crni Đorđe?’’ upitali su Turci.

Karađorđe odgovori: ’’Kojekude, ja sam Crni Đorđe, no nekome sam beo, a nekome baš crn!’’⁣ Turci, videvši ga onako prosto obučenog. Nisu mogli poverovati da je to zaista srpski vožd o kome su toliko do tada slušali. Napuštajući po obavljenom poslu srpski logor. I opraštajući se od srpskih vojvoda, zamole : ’’Pozdravite, biva, od naše strane Beg Đorđija!“ Izraz kojekude označava bilo kuda, po belom svetu, mestimično, u zavisnosti od mesta do mesta.

Karađorđe nije bio gramziv i koristoljubiv čovek. Kada mu je 1811. godine Skupština odredila godišnju platu od 24000 groša vožd je odbio. Vojvodama i starešinama koji su navaljivali na njega da primi određenu platu on odgovori: „Fala vam braćo, kojekude. Ako Bog da, te sav narod Srbski od Turaka oslobodimo ja ću tim dosta nagrađen biti, pa idem kući da i ja svoje poslove radim!’’

PRIVATNI ŽIVOT KARAĐORĐA

Đorđe Petrović bio je oženjen Jelenom Jovanović iz Masloševa. Iz tog braka rodilo se sedmoro dece, između ostalih, Alekandar, koji je, tokom perioda Ustavobranitelja, postao knez Srbije

Zajecaronline.com V.M./Espresso/Wikipedia