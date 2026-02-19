Sve je spremno za drugi snimajući dan „HYPE ZVEZDA“: Voditelji otkrili kakva se drama odvijala u bekstejdžu!

Prva sezona muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“ je zvanično počela juče, a danas tokom drugog snimajućeg dana među prvima u studio su stigli voditelji.

Saša Joksimović i Nađa Čikara bili su vrlo raspoloženi, ali nisu baš želeli da otkrivaju sve pikanterije sa snimanja, ali ni kakva se to drama odvijala sa jednom kandidatkinjom.

– Ume Boki da bude različitiji od svih nas, ali to ume da upotpuni ovaj šou – rekao je viditelj muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, Saša Joksimović.

Dok je njegova koleginica voditeljka Nađa Čikara otkrila šta se to dešavalo prvog snimajućeg dana u bekstejdžu.

– Moram priznati da je bilo vrlo gusto, kada je jedna takmičarka zaplakala. Takoreći lila je suze zbog Bokijevih komentara. Kandidatkinja je u bekstejdž uletela uplakana i moram da kažem da je bilo baš teško. Tako da ume Boki da kaže svoje mišljenje…. Ali neću puno otkrivati, gledajte Hype Zvezde i saznajte šta se sve dešavalo – rekla je Nađa.

