Sutra u Zaječaru promenljivo vreme – oblačno prepodne, sunčano popodne

U Zaječaru sutra prepodne umereno oblačno a popodne sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 11° C, maksimalna dnevna 16° C.

Srbiju sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 9 do 14 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusa.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 18. oktobra, očekuje se promenljivo oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni, a od utorka će temperatura biti u manjem padu.

Slaba prolazna kiša očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima u nedelju i početkom naredne.

Zajecaronline/tanjug/ weather2umbrella/ N.B.

