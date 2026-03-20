SUTRA U ZAJEČARU OBLAČNO: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

U Srbiji će u subotu, 21. marta, ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na visini do dva metra, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni.

Najniža temperatura biće od -1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15.

Sutra nas u Zaječaru očekuje pretežno oblačno vreme, sa slabijom sunčevom svetlošću. Najviša dnevna temperatura biće umerenih 14°C, dok se najniža temperatura očekuje oko 4°C.

Idućih sedam dana, nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većini mesta u Srbiji biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se ponegde samo u ponedeljak (23. marta) i utorak (24. marta) kada je u višim planinskim predelima moguće i provejavanje slabog snega, a jače naoblačenje sa kišom uslediće u petak (27. marta) i to prvo na severu i zapadu zemlje.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.