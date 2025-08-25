SUTRA ISPOŠTUJTE 1 OBIČAJ, GARANTUJE SREĆU TOKOM CELE GODINE Slavimo praznik doma i porodične ljubavi

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra proslavljaju Svetog mučenika Ipolita, praznik koji se u narodu naziva i praznikom doma i porodične ljubavi. Prema predanju, ovaj svetitelj, nekadašnji rimski vojnik i nadzornik tamnica, doživeo je strašnu, mučeničku smrt zajedno sa celom svojom porodicom – ali upravo je ta žrtva ostavila večnu poruku o veri, ljubavi i slozi.

Strašna sudbina vojnika koji je poverovao u Hrista

Ipolit je rođen i vaspitan kao neznabožac, ali mu je život zauvek promenilo poznanstvo sa arhiđakonom Lavrentijem, koji je tada bio bačen u rimsku tamnicu. Carev vojnik gledao je sopstvenim očima kako Lavrentije čini čuda – vraća vid slepoj ženi Lukiliji, isceljuje bolesnike i širi reč o Hristu.

Dirnut tim prizorima, Ipolit se i sam obratio i zamolio Lavrentija da ga krsti. Prema predanju, krštenje nije obuhvatilo samo njega, već i njegovu decu, ženu i staru dadilju Konkordiju – ukupno 19 članova porodice. To je bio trenutak kada se dom Ipolitov pretvorio u hrišćansku zajednicu, i kada je vojnik Rima postao vojnik Hrista.

Žrtva i mučeništvo

Nakon što je Lavrentije ubijen za Hrista, Ipolit je krišom uzeo njegovo telo i časno ga sahranio. Međutim, vest je stigla do cara Dekija, koji je naredio da Ipolit bude uhvaćen.

Na ispitivanju pred carem, ovaj vojnik pokazao je neverovatnu hrabrost. Kada su ga razdenuli i počeli da ga šibaju, on je samo rekao:

„Nisi me razdenuo, nego si počeo da me odevaš.“

Čak ni kamenje i bičevanje nisu ga pokolebali – ponavljao je samo jedno: „Hrišćanin sam!“

Najstrašnija kazna – gubitak porodice

Ipak, najteže iskušenje tek je sledilo. Car je saznao da su se i svi članovi njegove porodice krstili. Naredio je da ih dovedu i ponudio im da se odreknu Hrista. Tada je stara dadilja Konkordija izgovorila reči koje i danas odzvanjaju kao primer vere i odanosti:

„Mi više želimo s našim gospodarom časno umreti u veri Hristovoj nego li beščašno s vama nečestivima živeti.“

Ona je prva pogubljena, a potom i ostalih 18 članova porodice – sve pred očima Ipolita. Na kraju, njega su vezali za divljeg konja i vukli dok nije izdahnuo.

Praznik doma i porodične sloge

Zbog ove strašne smrti, Sveti Ipolit u narodu je postao zaštitnik porodice i doma. Smatralo se da se na ovaj dan svaka kuća učvršćuje u ljubavi i slozi, a veze među roditeljima i decom postaju neraskidive.

U staroj Srbiji postojao je običaj da porodice zajedno odlaze u crkvu, pale sveće i mole se za zdravlje, a ostatak dana provode na okupu. Verovalo se da će ih tada sreća pratiti preko cele godine.

Poruka za današnje vreme

Iako mnogi danas možda ne veruju u narodne običaje i predanja, praznik Svetog Ipolita nosi snažnu poruku – da je porodica najsvetije utočište. Zato se preporučuje da ovaj dan provedete pored svojih najmilijih, razgovarajući, šaleći se i smejući se.

Jer, kako kaže predanje – ljubav koja se nesebično daje, vraća se stostruko.

ZajecarOnline/Alo/M.K.

