Sutra će nebo iznad Srbije zasijati– očekuje se Žetveni Mesec!

U utorak 7. oktobra, iznad Srbije će zasijati Žetveni Mesec – poslednji veliki pun Mesec ove godine koji ujedno donosi najintenzivniju mesečevu energiju do sada.

Ovaj Mesec, koji se u svetu naziva Harvest Moon, pojaviće se na nebu nešto ranije nego inače i biće veći, svetliji i zlatniji, stvarajući prizor koji mnogi nazivaju “nebeskom čarolijom”.

Prema astrolozima, Žetveni Mesec simbolizuje završetak jednog životnog ciklusa i žetvu onoga što smo posejali – i doslovno i metaforično. Ovo je trenutak kada se sve skrivene želje, neizgovorene misli i potisnute emocije pojačavaju i izlaze na površinu.

Šta donosi Žetveni Mesec?

Energetski gledano, ovaj pun Mesec aktivira želju za promenom, potrebu da se nešto završi, otpusti i napravi prostor za novo. Osećaj nostalgije, neobjašnjivog nemira, ili jake želje da “počnemo ispočetka” biće sasvim normalan. Zato se savetuje da tokom noći između 6. i 7. oktobra ne ignorišete svoje misli i osećanja – jer upravo tada mnogi dobijaju svoje “znake odozgo”.

Ovnovimа, Lavovima i Ribama – preokret i jasnoća

Ovi znakovi najjače će osetiti energiju Žetvenog Meseca. Ovnovi dobijaju priliku da završe nešto što dugo stoji i da započnu potpuno novi projekat. Lavovima se vraća motivacija, a univerzum im donosi priznanje za trud. Ribe konačno shvataju gde greše i dobijaju šansu da poprave odnose i izleče dušu.

Vagama i Jarčevima – kraj zbrke, dolazak stabilnosti

Za Vage, Žetveni Mesec donosi mir u srcu. Ono što ih je mučilo poslednjih meseci sada se razrešava, i napokon osećaju sigurnost. Jarčevi će imati snažan poriv da menjaju životne navike – mnogi će baš sada odlučiti da naprave iskorak koji dugo odlažu.

Kako iskoristiti moć Žetvenog Meseca?

U noći punog Meseca pokušajte da provedete bar nekoliko minuta napolju, u tišini. Zatvorite oči, zamislite želju i zahvalite se za sve što već imate. Kažu da se pod ovim Mesecom ispunjavaju želje onih koji su spremni da otpuste staro i veruju u novi početak.

Zajecaronline/Hypetv/informer/N.B.

