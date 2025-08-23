Izdvajamo Poljoprivreda Vesti

SUŠA NANELA VELIKU ŠTETU EU

23.08.2025.
Visoke temperature u Evropskoj uniji smanjile su prinos i kvalitet kukuruza, tako da će prema očekivanjima evropski uvoz ove žitarice biti najveći za poslednje tri sezone.

U junu i julu, delovi Evrope, uključujući Francusku, Španiju, Italiju i Grčku, zabeležili su rekordne temperature koje su premašile 46 stepeni. Ove ekstremne vrućine negativno su uticale na uslove rasta kukuruza i prouzrokovale smanjenje prinosa i pogoršanje kvaliteta zrna, prenosi Blumberg.

U Francuskoj, koja čini 21 odsto ukupne proizvodnje kukuruza u EU, je samo 62 odsto kukuruza ocenjeno kao dobro ili odlično, znatno manje nego prošle godine, dok su suše u Bugarskoj dovele do najnižih prinosa kukuruza i suncokreta za nekoliko decenija.

Problemi sa sušom i visokim temperaturama su takođe uticale na prinos i kvalitet useva u Rumuniji, državi koja čini 13 odsto proizvodnje kukuruza u EU, prenose mediji.

Prema prognozama Međunarodnog saveta za žitarice (IGC), Evropska unija očekuje da će njen uvoz kukuruza u 2025/26 sezoni iznositi 21 milion tona.

Pored tradicionalnih dobavljača poput Ukrajine i Brazila, očekuje se povećanje evropskog uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država, čiji kukuruz postaje konkurentan na globalnom tržištu, dodaje njujorška agencija.

