SUŠA NANELA VELIKU ŠTETU EU

Visoke temperature u Evropskoj uniji smanjile su prinos i kvalitet kukuruza, tako da će prema očekivanjima evropski uvoz ove žitarice biti najveći za poslednje tri sezone.

U junu i julu, delovi Evrope, uključujući Francusku, Španiju, Italiju i Grčku, zabeležili su rekordne temperature koje su premašile 46 stepeni. Ove ekstremne vrućine negativno su uticale na uslove rasta kukuruza i prouzrokovale smanjenje prinosa i pogoršanje kvaliteta zrna, prenosi Blumberg.

SUŠA NANELA VELIKU ŠTETU EU

U Francuskoj, koja čini 21 odsto ukupne proizvodnje kukuruza u EU, je samo 62 odsto kukuruza ocenjeno kao dobro ili odlično, znatno manje nego prošle godine, dok su suše u Bugarskoj dovele do najnižih prinosa kukuruza i suncokreta za nekoliko decenija.

Problemi sa sušom i visokim temperaturama su takođe uticale na prinos i kvalitet useva u Rumuniji, državi koja čini 13 odsto proizvodnje kukuruza u EU, prenose mediji.

Prema prognozama Međunarodnog saveta za žitarice (IGC), Evropska unija očekuje da će njen uvoz kukuruza u 2025/26 sezoni iznositi 21 milion tona.

Pored tradicionalnih dobavljača poput Ukrajine i Brazila, očekuje se povećanje evropskog uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država, čiji kukuruz postaje konkurentan na globalnom tržištu, dodaje njujorška agencija.

Zajecaronline.com/Bizportal.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…