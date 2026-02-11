Superboul oborio rekorde gledanosti: Drugi najgledaniji u istoriji SAD!

Finale NFL lige između Sijetl Sihoksa i Nju Ingland Petriotsa, kao i nastup Bed Banija na poluvremenu 60. Superboula nisu uspeli da obore rekorde po gledanosti u Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je danas AP.

Sijetl Sihoksi su novi šampioni NFL-a, pošto su pre dva dana u Santa Karli u 60. finalu čuvenog Superboula savladali Nju Ingland Petriotse rezultatom 29:13.

Superboul oborio rekorde gledanosti

AP navodi je ovogodišnji Superboul prosečno pratilo 124,9 miliona gledalaca na En-Bi-Siju (NBC), kanalu Telemundo na španskom jeziku, na servisu NFL+ i striming servisu Peacock, saopštila je danas agencija za praćenje gledanosti Nilsen.

To je manje od 127,7 miliona gledalaca u SAD, koji su prošle godine pratili pobedu Filadelfije nad Kanzas Sitijem (40:22) na Foksu (Fox).

Međutim, Superboul 60. je najgledaniji program u istoriji En-Bi-Sija, koji ove godine slavi 100. godišnjicu.

Nastup Bed Banija na poluvremenu ovogodišnjeg Superboula prosečno je pratilo 128,2 miliona gledalaca. AP navodi da je ovaj šou sada četvrti najgledaniji iza nastupa Kendrika Lamara (133,5 miliona gledadaca – 2025. godine), Majkla Džeksona (133,4 miliona – 1993) i Ašera (129,3 miliona, 2024).

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

