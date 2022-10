Sunčan i topao dan pred nama, za vikend pravo miholjsko leto

Ujutru vedro i hladno, u većem delu sa slabim prizemnim mrazem, a lokalno se očekuje slab mraz na 2 m visine, po kotlinama i dolinama reka i kratkotrajna magla. Pre podne u većem delu sunčano. Prolazno umereno naoblačenje koje će do sredine dana zahvatiti severozapadne delove Srbije, posle podne i uveče premeštaće se preko ostalih krajeva i tek ponegde u brdskoplaninskim predelima usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umeren, na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji i na planinama povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od -2 do 8 °C, a najviša od 19 do 23 °C.

U Zaječaru sunčano i par stepeni toplije nego prethodnih dana. Najniža temperatura 8, najviša čak do 22 stepena. Vetar slab do umeren, do 16 km/h.

U četvrtak i petak nekoliko stepeni niža temperatura, a za vikend pravo miholjsko leto i temperature čak do 25 stepeni!

Biometeorološka prognoza

Očekuje se povoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike, izuzev kardiovaskularnih kojima se savetuje izvestan oprez, kao i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i nesanice. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.