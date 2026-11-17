STUDENTSKA LISTA OBJAVILA POLITIČKI PROGRAM: Kosovo je deo Srbije, nema sankcija Rusiji, dobri odnosi sa SAD, Izrael sprovodi uništenje Palestine

Studentska lista objavila je dugo očekivani program spoljne politike i nacionalnih interesa Srbije. U njemu jasno stoji da će se boriti za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244. Dosledno će se protiviti jednostrano proglašenoj nezavisnosti tzv. Republike Kosovo i neće dozvoliti članstvo tzv. Kosova u međunarodnim organizacijama.

Program predviđa očuvanje tradicionalnog partnerstva sa Ruskom Federacijom, posebno u Savetu bezbednosti UN u vezi sa zaštitom teritorijalnog integriteta Srbije. Istovremeno se najavljuje produbljivanje odnosa sa SAD i Kinom, kao i nastavak evropskog puta, uz vojnu neutralnost.

Posebno oštar stav odnosi se na Izrael. U programu se navodi da Srbija „neće biti saučesnik u sistematskom pokušaju uništenja palestinskog naroda koji Izrael sprovodi na teritoriji Gaze“ i da će se intenzivirati humanitarna pomoć Palestini. Ranije je predstavnik liste najavljivao i prekid trgovine oružjem sa Izraelom.

Na Kosovu i Metohiji lista najavljuje procesuirenje svih odgovornih za neustavne sporazume sklopljene na štetu Srbije. Program je objavljen nakon izborne pobede Studentske liste i izazvao je različite reakcije, od podrške do kritika zbog spoljnopolitičkog pravca.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.