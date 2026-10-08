Stručnjaci savetuju kako da zaštitite kožu tokom jeseni i zime

Jesen i zima mogu biti posebno izazovne za kožu, jer hladnoća i suv vazduh iz prostorija sa centralnim grejanjem često dovode do isušivanja, crvenila, perutanja i različitih iritacija.

Zbog toga je tokom hladnijih meseci važno obratiti više pažnje na svakodnevnu rutinu nege i način na koji štitimo kožu.

Stručnjaci za lepotu izdvojili su nekoliko saveta koji mogu pomoći da koža zadrži vlagu i zdrav izgled tokom zime. Od pažljivog odabira proizvoda za čišćenje i postepenog uvođenja vitamina C, do zaštite ruku, usana i svakodnevne upotrebe SPF-a, male promene u rutini mogu biti značajne za očuvanje kože.

Serum sa vitaminom C

Vitamin C može biti koristan dodatak rutini nege kože, jer može doprineti hidrataciji i posvetljivanju kože, smanjenju hiperpigmentacije i podsticanju proizvodnje kolagena. Međutim, treba voditi računa, posebno zato što visoke koncentracije kod nekih ljudi mogu izazvati blagu iritaciju. Zbog toga je preporučljivo prvo testirati malu količinu seruma ili ulja na zadnjem delu ruke i pratiti reakciju kože. Ukoliko se pojave crvenilo ili osip, proizvod treba izostaviti iz rutine jer očigledno ne odgovara vašoj koži.

Nežno sredstvo za čišćenje

Umesto penastih proizvoda preporučuju se kremasta sredstva, dok bi lice trebalo prati mlakom, a ne vrućom vodom. Na taj način koža zadržava više svojih prirodnih ulja, što je važno za očuvanje vlage i zdrave zaštitne barijere tokom zimskih meseci. Hladan i oštar vazduh može dodatno isušiti kožu, pa je tokom jeseni i zime važno koristiti hidratantnu kremu dva puta dnevno kako bi se vlaga zadržala i sprečilo isušivanje i perutanje.

Hidratacija

Ne treba zanemariti ni hidrataciju organizma, zbog čega je važno unositi dovoljno vode tokom dana. Dodatni izvor tečnosti mogu biti namirnice sa visokim sadržajem vode, poput svežih narandži i krastavaca, ali i supe, bujoni i potaži.

Nemojte preopterećivati kožu novim proizvodima

Uvođenje velikog broja novih proizvoda istovremeno može dodatno pogoršati postojeće probleme ili izazvati nove. Ako želite da isprobate nešto novo, preporučuje se da uvodite jedan proizvod po jedan. I pažljivo da pratite kako koža reaguje iz dana u dan. Takav pristup omogućava da lakše utvrdite da li vam određeni proizvod odgovara, bez dodatnog uticaja drugih novina u rutini.

Zaštitite ruke i usne

Tokom hladnijih meseci ne treba voditi računa samo o koži lica, jer su i ruke i usne posebno osetljive na hladnoću i sklonije isušivanju. Koža na ovim delovima je tanja, pa im je potrebna dodatna zaštita u hladnijem periodu. Zato je važno koristiti kvalitetan balzam za usne, dok se na ruke preporučuje nanošenje bogatog sloja kreme, posebno između pranja ruku.

Zaštita od sunca nije samo za leto

SPF treba da bude deo svakodnevne rutine nege kože i tokom zime. Iako je količina sunčeve svetlosti tada manja, UV zraci mogu prolaziti kroz oblake i doprineti oštećenju kože i njenom bržem starenju. Zbog toga je svakodnevna zaštita kože od UV zračenja važna i tokom hladnijih meseci.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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