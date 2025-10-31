Stručni skup na temu „Transparentnost, optimizacija i tajna digitalizacije poslovanja“
U okviru aktivnosti za unapređenje poslovanja privrednih subjekata PKS- Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga u saradnji sa privrednim društvom Docloop
d.o.o., organizuje stručni skup na temu: „Transparentnost, optimizacija i tajna digitalizacije poslovanja“.
Događaj će se održati 06.novembra 2025. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Zaječar, ul. Nikole Pašića 37, Zaječar, u velikoj sali na V spratu, od 12:00 do 14:00 časova.
U današnjem poslovnom okruženju, ključni izazovi su transparentnost, kontrola troškova i optimizacija poslovnih procesa. Uz sve to, veštačka inteligencija postaje alat koji menja pravila igre.
Ovaj seminar je namenjen svim zaposlenima i liderima koji upravljaju poslovanjem ili njegovim segmentima, i pruža odgovore na ključna pitanja o digitalnoj transformaciji, optimizaciji i budućnosti poslovnih procesa. Saznajte kako pripremiti Vaše preduzeće za izazove i prilike koje donosi era digitalnog poslovanja.
Rešenje u vidu cloud platforme pruža mogućnost korišćenja i dodatnih funkionalnosti u vidu eDelovodnika, KIF-a, KUF-a, ePisarnice, eArhive, elektronskog potpisa, povezanost sa SEF-om, kao i sa preko 220 računovodstvenih programa. To znači da na jednom mestu možete prihvatati i osporavati fakture koje se nalaze na Sistemu elektronskih faktura.
Moduli koji će se obraditi su:
- Arhivske knjige
- Automatizacije PDV evidencije
- Task Manager – radni zadaci
- Fiskal
- eOtpremnica
Registraciju za učešće na događaju možete izvršiti najkasnije do 05. novembra 2025. godine putem linka: https://crm.pks.rs/event-exter
