Stručni skup na temu „Transparentnost, optimizacija i tajna digitalizacije poslovanja“

U okviru aktivnosti za unapređenje poslovanja privrednih subjekata PKS- Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga u saradnji sa privrednim društvom Docloop

d.o.o., organizuje stručni skup na temu: „Transparentnost, optimizacija i tajna digitalizacije poslovanja“.

Događaj će se održati 06.novembra 2025. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Zaječar, ul. Nikole Pašića 37, Zaječar, u velikoj sali na V spratu, od 12:00 do 14:00 časova.

U današnjem poslovnom okruženju, ključni izazovi su transparentnost, kontrola troškova i optimizacija poslovnih procesa. Uz sve to, veštačka inteligencija postaje alat koji menja pravila igre.

Ovaj seminar je namenjen svim zaposlenima i liderima koji upravljaju poslovanjem ili njegovim segmentima, i pruža odgovore na ključna pitanja o digitalnoj transformaciji, optimizaciji i budućnosti poslovnih procesa. Saznajte kako pripremiti Vaše preduzeće za izazove i prilike koje donosi era digitalnog poslovanja.

Rešenje u vidu cloud platforme pruža mogućnost korišćenja i dodatnih funkionalnosti u vidu eDelovodnika, KIF-a, KUF-a, ePisarnice, eArhive, elektronskog potpisa, povezanost sa SEF-om, kao i sa preko 220 računovodstvenih programa. To znači da na jednom mestu možete prihvatati i osporavati fakture koje se nalaze na Sistemu elektronskih faktura.

Moduli koji će se obraditi su:

Arhivske knjige

Automatizacije PDV evidencije

Task Manager – radni zadaci

Fiskal

eOtpremnica

Registraciju za učešće na događaju možete izvršiti najkasnije do 05. novembra 2025. godine putem linka: https://crm.pks.rs/event-exter nal/?event=019a257e-7679-72cb- aac9-f28f8ccf89cf#start

